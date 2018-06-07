Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 13:56
Карпати підтвердили трансфер Рібаса в Аргентину
|Себастьян Рібас
Уругвайський форвард Себастьян Рібас перейшов з Карпат в аргентинський Ланус.
Про це повідомляє офіційний сайт "левів".
Нападник підписав з клубом трирічний контракт.
Рібас розпочинав сезон у складі Карпат, провів 4 поєдинки та забив один гол.
Після цього уругваєць відправився в оренду в аргентинський Патронато, де за 25 матчів забив 13 голів, ставши одним з лідерів гонки бомбардирів.
Раніше повідомлялося, що двоє футболістів залишили Карпати.
Читай також
Останні публікації
07.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОІсторія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.
06.06.2018
Хокей
Хокей
Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕОУкраїнський хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
Футбол. Дніпра в ПФЛ не буде
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій