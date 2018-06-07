Карпати підтвердили трансфер Рібаса в Аргентину

Себастьян Рібас

Уругвайський форвард Себастьян Рібас перейшов з Карпат в аргентинський Ланус.

Про це повідомляє офіційний сайт "левів".

Нападник підписав з клубом трирічний контракт.

Рібас розпочинав сезон у складі Карпат, провів 4 поєдинки та забив один гол.

Після цього уругваєць відправився в оренду в аргентинський Патронато, де за 25 матчів забив 13 голів, ставши одним з лідерів гонки бомбардирів.

Раніше повідомлялося, що двоє футболістів залишили Карпати.