Нападник Зорі буде виступати в ОАЕ

Юрі

Нападник Зорі Юрі Фрейтас став гравцем Аль-Насра з Дубая.

تعاقد | ✍

شركة #النصر_لكرة_القدم تتعاقد رسمياً مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو ، القادم من نادي زوريا لوهانسك الأوكراني. pic.twitter.com/pLt8FHAwrz — AL NASR FC (@ALNasrSC) 7 червня 2018 р.

Про деталі переходу і контракту не повідомляється.

Як відомо, раніше Вернидуб застосував дисциплінарні санкції до легіонера Зорі.