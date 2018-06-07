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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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07.06.2018  14:35

Нападник Зорі буде виступати в ОАЕ

Юрі

Нападник Зорі Юрі Фрейтас став гравцем Аль-Насра з Дубая.

Про деталі переходу і контракту не повідомляється.

Як відомо, раніше Вернидуб застосував дисциплінарні санкції до легіонера Зорі.





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Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
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