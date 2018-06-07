Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 15:35
Гравця Динамо визнали найкращим в УПЛ у травні
|Беньямін Вербич
Хавбек Динамо Беньямін Вербич став найкращим гравцем УПЛ в травні.
Він отримав 51% голосів від користувачів офіційного сайту УПЛ. На другому місці Віктор Циганков з 24% голосів, на 3-му Андрій Тотовицький - у нього 8%.
Всього проголосувало близько 1900 осіб.
У травні Вербич провів 4 матчі, в яких забив 2 голи.
Всього за Динамо 24-річний словенець в УПЛ зіграв 12 матчів, забив 4 голи і зробив 2 гольові передачі.
Раніше Вербич зізнався, як лагідно називає Шапаренка.
Також гравець раніше обіцяв, що один трофей Динамо точно візьме.
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