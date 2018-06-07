Гравця Динамо визнали найкращим в УПЛ у травні

Беньямін Вербич

Хавбек Динамо Беньямін Вербич став найкращим гравцем УПЛ в травні.

Він отримав 51% голосів від користувачів офіційного сайту УПЛ. На другому місці Віктор Циганков з 24% голосів, на 3-му Андрій Тотовицький - у нього 8%.

Всього проголосувало близько 1900 осіб.

У травні Вербич провів 4 матчі, в яких забив 2 голи.

Всього за Динамо 24-річний словенець в УПЛ зіграв 12 матчів, забив 4 голи і зробив 2 гольові передачі.

Раніше Вербич зізнався, як лагідно називає Шапаренка.

Також гравець раніше обіцяв, що один трофей Динамо точно візьме.