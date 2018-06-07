Зірка може зіграти в УПЛ замість ФК Львів
Федерація збирається з'ясувати легітимність зміни місцями Вереса та ФК Львів.
Як відомо, ФК Львів отримав атестат УПЛ. Генеральний директор клубу Андрій Паньків заявив, що клуби УПЛ з розумінням поставились до того, що ФК Львів гратиме замість Вереса.
Втім, участь ФК Львів в наступному сезоні УПЛ під питанням, повідомляє FootballHub.
За інформацією порталу, президента ФФУ Андрія Павелка здивувала рокіровка Вереса та ФК Львів. ФФУ проконсультується з УЄФА щодо правомірності перейменування Вереса на ФК Львів.
Якщо ФК Львів не допустять до участі в сезоні УПЛ 2018/19, то його місце займе кропивницька Зірка, яка у перехідних матчах із Десною не зуміла зберегти місце в Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, що ФК Львів отримав атестат УПЛ.
Раніше повідомлялося, що ФК Львів виступатиме у найвищому дивізіоні замість Вереса, який гратиме в Другій лізі.
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