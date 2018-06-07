Спартак замалював емблему Динамо на представленні Ріанчо. ФОТО

Спартак оголосив про підписання контрактів з екс-тренерами Динамо Раулем Ріанчо і Вісенте Гомесом.

На фотографії Ріанчо Спартак замалював емблему Динамо.

В оригіналі світлина виглядала так:

Рауль Ріанчо

Раніше Чемпіон писав про те, що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком.

Також була інформація, що Андрій .