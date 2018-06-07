Бразильський новачок Динамо приїхав на медогляд до Києва

Че Че

Хавбек Палмейрас Даніло Невес (Че Че) вилетів до Києва, щоб пройти медогляд в Динамо і підписати контракт.

Про це повідомляє Terra.

Сума трансферу складе 4,8 млн євро, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що угода з 25-річним бразильцем буде розрахована на 5 років.

Як відомо, Чемпіон детально розповів про новачка киян.