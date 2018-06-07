Найкращий гравець Сталі залишив команду

Орест Кузик

Півзахисник Сталі Орест Кузик залишив клуб.

Про це в Фейсбуці повідомив агент Михайло Метревелі.

Кузик виступав за Сталь з 2016 року, у цьому сезоні забив 8 голів в 34 матчах УПЛ і був визнаний уболівальниками найкращим гравцем команди.

Нагадаємо, Сталь зайняла останнє місце в УПЛ і вилетіла в Першу лігу.

Раніше повідомлялося, що Кузик може повернутися в Динамо.