Нападник Шахтаря міг перейти в іспанський клуб

Факундо Феррейра

Вже екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра міг продовжити кар'єру в Іспанії.

Нападником активно цікавився Еспаньол, який вів переговори з аргентинцем, розповів агент гравця Антон Астаф'єв.

Представники іспанського клубу навіть приїжджали до Харкова на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтар – Рома, у якому Феррейра відзначився забитим голом. Тоді керівництво Еспаньйола вирішило підписати аргентинця,

За словами агента, з Еспаньолом велися тривалі переговори. Сам Феррейра та його агент ще до недавнього часу не знали, де продовжить кар'єру форвард, який у підсумку обрав Бенфіку.

Раніше Феррейра заявив, що вивчати португальську мову було простіше, ніж російську.