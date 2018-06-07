Нападник Шахтаря міг перейти в іспанський клуб
|Факундо Феррейра
Вже екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра міг продовжити кар'єру в Іспанії.
Нападником активно цікавився Еспаньол, який вів переговори з аргентинцем, розповів агент гравця Антон Астаф'єв.
▫ Ексклюзив від футбольного агента Антона Астаф'єва (@astafiev_anton_) : ⠀ "Факундо (@chukyferreyra) хотів купити й "Еспаньйол". Ми довго вели переговори й все складалося добре. ⠀ Скаути "Еспаньйола" приїжджали до Харкова на гру "Шахтаря" (@fcshakhtar) проти "Роми". Футболіст забив тоді дуже важливий гол. Після цього керівництво команди й тренерський штаб вирішили, що цей футболіст їм точно потрібен. ⠀ Ми довго спілкувалися з агентом гравця і самим Факундо. Ще до недавнього часу не було ясно, котру із команд обере гравець, "Бенфіку" (@slbenfica) або "Еспаньйол". (@rcdespanyol) ⠀ Але все ж його вибір припав у бік португальського гранду" — сказав агент. #Legionnaires #Legioners #Ukraine #Легіонери #України #Факундо #Феррейра #Facundo #Ferreyra #Transfer #News #Top #Player #LegionersUa
Представники іспанського клубу навіть приїжджали до Харкова на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтар – Рома, у якому Феррейра відзначився забитим голом. Тоді керівництво Еспаньйола вирішило підписати аргентинця,
За словами агента, з Еспаньолом велися тривалі переговори. Сам Феррейра та його агент ще до недавнього часу не знали, де продовжить кар'єру форвард, який у підсумку обрав Бенфіку.
Раніше Феррейра заявив, що вивчати португальську мову було простіше, ніж російську.
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