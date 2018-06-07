Реал підпише 17-річного бразильця за 45 мільйонів

Родріго Гоес

Хавбек Сантоса Родріго Гоес близький до переходу в Реал.

Королівський клуб погодив суму трансферу 17-річного бразильця. Вона складе 45 млн євро, ще 15 млн Реал виплатить в якості комісії посередникам угоди.

На гравця також претендувала Барселона, проте президент Реала Флорентіно Перес швидко погодив перехід гравця і погодився заплатити готівкою, щоб обійти конкурентів, пише tribuna.com.

Раніше стало відомо, що Реал не буде продовжувати контракт з Роналду.

Також була інформація, що основний нападник Ліверпуля може стати гравцем Реалу.