Ріначо попрощався зі збірною України

Рауль Ріанчо

Екс-тренер збірної України Рауль Ріанчо попрощався з командою.

Про це пише ФФУ.

"Я хочу подякувати шанувальникам за повагу, яку вони проявили до мене, і любов, яку вони мені дали. Особливо я хотів би подякувати Андрію Шевченку за те, що він дав мені можливість працювати поруч, для мене була велика честь стати частиною його команди", - сказав він.

"Окрема подяка всім людям, які працювали зі мною протягом цього дворічного періоду. Велике спасибі за вашу допомогу і ваш професіоналізм", - підсумував Ріанчо.

Нагадаємо, Ріанчо підписав контракт зі Спартаком.

Як відомо, Спартак замалював емблему Динамо на представленні Ріанчо.

Раніше Чемпіон писав про те, що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком.