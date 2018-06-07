Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 18:38
Ріначо попрощався зі збірною України
|Рауль Ріанчо
Екс-тренер збірної України Рауль Ріанчо попрощався з командою.
Про це пише ФФУ.
"Я хочу подякувати шанувальникам за повагу, яку вони проявили до мене, і любов, яку вони мені дали. Особливо я хотів би подякувати Андрію Шевченку за те, що він дав мені можливість працювати поруч, для мене була велика честь стати частиною його команди", - сказав він.
"Окрема подяка всім людям, які працювали зі мною протягом цього дворічного періоду. Велике спасибі за вашу допомогу і ваш професіоналізм", - підсумував Ріанчо.
Нагадаємо, Ріанчо підписав контракт зі Спартаком.
Як відомо, Спартак замалював емблему Динамо на представленні Ріанчо.
Раніше Чемпіон писав про те, що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком.
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06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
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