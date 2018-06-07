ФІФА понизила в класі Дніпро

6-го травня дисциплінарним комітетом ФІФА було прийнято рішення щодо основної команди клубу ФК Дніпро, відповідно до якого основна команда буде понижена у класі у разі, якщо клуб не погасить існуючу фінансову заборгованість перед позивачем.

Після цього ФІФА надіслала на адресу Федерації футболу України лист, у якому повідомляється про те, що позивач звернувся до Дисциплінарного комітету ФІФА з проханням застосувати санкцію щодо пониження у класі основної команди клубу ФК Дніпро, пише ФФУ.

Тим самим ФІФА підтвердила, що ФК Дніпро не погасив заборгованості перед позивачем, а отже, є всі підстави для вступу в дію рішення щодо пониження клубу у класі.

Федерація футболу України надіслала на адресу президента ОФК Професіональна футбольна ліга України офіційного листа з проханням взяти до уваги вищевказану інформацію щодо пониження у класі основної команди клубу ФК Дніпро та використати її у подальшій роботі.