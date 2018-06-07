Зінченко показав, як відпочиває в компанії трьох оголених дівчат. ФОТО

Олександр Зінченко

Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко непогано проводить відпустку.

У своєму інстаграмі футболіст виклав фотографію з трьома дівчатами на турецькому курорті.

"Мої чіки", - підписав обкладений красунями Зінченко фотографію.

Нагадаємо, що Зінченко посперечався з Де Брюйне щодо збірної України на жорстке бажання.

Раніше Коноплянка тотально затролив сплячого Зінченка в літаку. ВІДЕО.