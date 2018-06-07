Екс-захисник Барселони, який переборов рак, став спортивним директором клубу

Колишній захисник Барси Ерік Абідаль став спортивним директором клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Абідаль грав за команду в 2007-2013 роках. У 2012 році він переборов рак печінки.

Нагадаємо, що француз завершив кар'єру в 2014 році.

Також повідомлялося, що Абідаль працевлаштувався в Олімпіакосі.