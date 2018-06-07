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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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07.06.2018  20:20

Павелко зробив заяву щодо "нечистого" переходу Ярмоленка в Боруссію

Андрій Павелко

Президент ФФУ Андрій Павелко обурений тим, що чернігівський клуб, який виховав Ярмоленка, не отримав за нього гроші.

Про це повідомляє Футбол 24.

"Клуб, який має можливість заробити на цьому, починає шукати шлях зменшити суму виплати. Це погано. Настільки все повинно бути жорстко регламентовано, щоб у кожного ділка, якогось агента або президента клубу не було навіть можливості обійти пряму норму виплати компенсації за підготовленого футболіста", - сказав фахівець.

"Сьогодні це питання неприємне, тому що раніше воно замовчувалося. Що можливо легше якось там через контору з переводу в готівку вивести в "нал", трохи дати тренеру і на цьому закрити питання. Але таким способом ми не створимо систему підготовки футболістів. Не буде мотивації виховувати гравців у шкіл і тренерів", - підкреслив президент ФФУ.

"Ми будемо з цим боротися. Клуби, які не доплатили, обов'язково доплатять. Ті ліві компанії, які отримали виплату - це навіть смішно. Компанія зареєструвалася в 2016 році, отримує компенсацію за підготовку Ярмоленка, який у 2016 році точно не був юним футболістом", - заявив Павелко.

Нагадаємо, що прокуратура зайнялася платежем солідарності за трансфер Ярмоленка.





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