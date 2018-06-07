Захисник Реала розписався на грудях дівчини футболіста Шахтаря. ВІДЕО

Влада Щеглова

Захисник Реала Начо Фернандес залишив автограф на грудях дівчини футболіста Шахтаря Андрія Борячука.

Це сталося після фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Дівчина виклала відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Нагадаємо, що Зінченко показав, як відпочиває в компанії трьох оголених дівчат. ФОТО

Раніше гол Борячука допоміг Маріуполю відібрати очки у Динамо.