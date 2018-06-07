Екс-тренер Динамо майстерно прогнувся під Путіна

Валєрій Газзаєв

Колишній тренер київського Динамо Валєрій Газзаєв виступив у прямому ефірі з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє Sports.ru.

"Я вам хочу побажати, Володимире Володимировичу, міцного здоров'я... Щоб вас...", - сказав тренер.

- А запитання в чому, Валерію Георгійовичу?

"Запитання в тому, щоб Володимир Володимирович став... І що в центрі уваги була ваша особиста увага до футболу, Володимире Володимировичу. Мені дуже приємно це", - заявив Газзаєв.

"Я вам хочу побажати міцного здоров'я, Володимире Володимировичу. Хочу побажати, щоб господь бог вас охороняв. Щоб святий Георгій супроводжував вас у всіх ваших починаннях. А Микола Чудотворець дав вам міцне здоров'я та удачу. Дякую", - завершив "запитання" колишній тренер Динамо.

Нагадаємо, що головному хокейному прихильнику Путіна Алєксандру Овєчкіну перевірили на міцність щелепу. ВІДЕО.

Також повідомлялося, що ІДІЛ погрожує Путіну атаками під час Мундіалю.