Бразильський новачок Динамо вже прилетів до Києва. ФОТО

Че Че

Півзахисник Палмейрас Че Че прибув до Києва для підписання контракту з Динамо.

Про це повідомляє footballhub.

Бразилець спочатку пройде медогляд, а потім має укласти угоду з киянами.

Я грав за @DynamoKyiv у Play Station і розумію гру команди©



Бразилець Че Че вже у Києві🛬, щоб укласти контракт з Динамо. Подробиці незабаром🔥 pic.twitter.com/VIOoaBAMgg — FootballHub (@FootballHub_Ua) 7 июня 2018 г.

Сума трансферу складе 4,8 млн євро.

Раніше повідомлялося, що угода з 25-річним бразильцем буде розрахована на 5 років.

Як відомо, Чемпіон детально розповів про новачка киян.