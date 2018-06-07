Екс-тренер Кривбаса очолив муніципальний Металург Запоріжжя

Олег Таран

МФК Металург, який з настовного сезону має виступати в Другій лізі, отримав головного тренера.

Ним став колишній наставник Кривбаса Олег Таран, повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у фейсбуці.

"Металург вже практично отримав атестацію для гри в Другій лізі українського футболу. І сьогодні я зустрівся з тренером, з яким ми стартуємо в цей новий етап. Олег Анатолійович Таран точно знає, що таке запорізький футбол і клуб Металург", – написав Буряк.

МФК Металург заснований в минулому році і в сезоні, який завершився, грав в аматорському чемпіонаті.

Нагадаємо, що Металург З встановив катастрофічний антирекорд ПФЛ.

Раніше повідомлялося, що в бою під Горлівкою загинув екс-футболіст донецького Металурга.