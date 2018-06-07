Ювентус викупив у Баварії екс-півзахисника Шахтаря

Дуглас Коста

Півзахисник Баварії Дуглас Коста підписав повноцінний контракт з Ювентусом.

Про це повідомляє офіційний сайт туринців.

Минулий сезон бразилець провів у складі італійської команди на правах оренди.

Ювентус активував опцію викупу гравця за 40 мільйонів євро. Контракт розрахований до 2022 року.

Douglas è bianconero… più bianconero che mai! ⚡



Riscattato il cartellino del brasiliano 🇧🇷



➡ https://t.co/ztQTApIrTw pic.twitter.com/laT692KMEj — JuventusFC (@juventusfc) 7 июня 2018 г.

Нагадаємо, що Ювентус готовий продати зіркового нападника за 60 мільйонів.

Також повідомлялося, що в боротьбу за одного з кращих гравців АПЛ включився Ювентус.