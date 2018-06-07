В Другій лізі буде чотири нові команди

З наступного сезону Друга ліга чемпіонату України поповниться чотирма новими клубами.

Про це повідомляє спортарена.

Атестати для участі в професійних змаганнях отримали Гірник (Кривий Ріг), Кристал (Херсон), Каліш і МФК Металург.

Чайка (Петропавлівська Борщагівка) і Яруд (Маріуполь) не отримали атестати, але подали апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, що екс-тренер Кривбаса очолив муніципальний Металург Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Металург З встановив катастрофічний антирекорд ПФЛ.