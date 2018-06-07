УЄФА оштрафувала Бешикташ за кота, який вибіг на поле. ФОТО

Кіт на Водафон Арені

Під час матчу Бешикташ – Баварія в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на поле Водафон Арени в Стамбулі вибіг кіт.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Бешикташ на 34 тисячі євро, трактуючи інцидент як неналежну організацію (стаття 16(1)), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Динамо зробило перші спроби викупити Бойка у Бешикташа.

Раніше повідомлялося, що фанати Фенербахче розбили голову наставнику Бешикташа. ВІДЕО.