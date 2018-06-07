Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
36 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 23:42
Уряд Гани розпустив футбольну асоціацію країни через фільм про корупцію
Уряд Гани розпустив футбольну асоціацію країни.
Це сталося після показу документального фільму про корупцію в організації, повідомляє Ghana Man Sports.
Картина називається Коли жадібність і корупція стали нормою. Фільм знятий ганським журналістом Анасом Аремеяау Анасом.
У фільмі розповідається, як чиновники футбольної асоціації Гани, включаючи її президента Квесі Ньянтакі, беруть хабарі.
Також у незаконному збагаченні були викриті футбольні арбітри Африки, пише Трибуна.
Нагадаємо, що український тенісист довічно дискваліфікований за договірняк.
Раніше повідомлялося, що начальник Укрспортзабезпечення розповів про факти корупції в Міністерстві молоді та спорту.
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