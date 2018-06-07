Уряд Гани розпустив футбольну асоціацію країни через фільм про корупцію

Уряд Гани розпустив футбольну асоціацію країни.

Це сталося після показу документального фільму про корупцію в організації, повідомляє Ghana Man Sports.

Картина називається Коли жадібність і корупція стали нормою. Фільм знятий ганським журналістом Анасом Аремеяау Анасом.

У фільмі розповідається, як чиновники футбольної асоціації Гани, включаючи її президента Квесі Ньянтакі, беруть хабарі.

Також у незаконному збагаченні були викриті футбольні арбітри Африки, пише Трибуна.

Нагадаємо, що український тенісист довічно дискваліфікований за договірняк.

Раніше повідомлялося, що начальник Укрспортзабезпечення розповів про факти корупції в Міністерстві молоді та спорту.