Колишній нападник Динамо розповів, як Таврія погодилася здати гру киянам

Олег Саленко

Сімферопольска Таврія в 1992 році погодилася здати чемпіонський матч київському Динамо.

Про це розповів екс-форвард киян Олег Саленко.

"Домовилися. Тоді були дві групи. У фінальній групі спочатку два матчі повинні були грати, а потім зробили один матч. Ми за місяць до кінця стали чемпіонами у себе, і вже місяць відпочивали", - сказав екс-футболіст.

"Ми домовилися, що вони нам здають матч. Ми приїхали, вже були замовлені і салют, і все інше. У перерві я підходжу і кажу: "Щось тут не так". Вони: "Ми вирішили, що ні. А зібратися після цього дуже важко завжди", - пояснив Саленко.

"Це було на рівні гравців, на рівні керівників ніхто не домовляється. Там повинні гравці і тренер, інше нікого не стосується", - сказав динамівець для footballhub.

Таврія виграла цей матч з рахунком 1:0.

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