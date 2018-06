Англія перемогла Коста-Рику, а Португалія знищила Алжир у товариських матчах

7 червня відбулися декілька товариських матчів.

Серед найцікавіших - перемоги Португалії та Англії над своїми суперниками.

Також унічию зіграла Корея з Болівією.

Нагадаємо, що Росія не змогла перемогти Туреччину в останньому матчі перед чемпіонатом світу.

Також повідомлялося, що Бельгія розгромила Єгипет.

Товариські матчі

7 червня

Південна Корея - Болівія 0:0

Англія - Коста-Рика 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 13 Решфорд, 2:0 - 76 Велбек

It's all over at Elland Road, and the #ThreeLions have signed off for the @FIFAWorldCup with a comfortable win.



Well played, lads! 👊 pic.twitter.com/pk27Xm3Tdy