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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 00:16
Англія перемогла Коста-Рику, а Португалія знищила Алжир у товариських матчах
|Англія святкує забитий гол
7 червня відбулися декілька товариських матчів.
Серед найцікавіших - перемоги Португалії та Англії над своїми суперниками.
Також унічию зіграла Корея з Болівією.
Нагадаємо, що Росія не змогла перемогти Туреччину в останньому матчі перед чемпіонатом світу.
Також повідомлялося, що Бельгія розгромила Єгипет.
Товариські матчі
7 червня
Південна Корея - Болівія 0:0
Англія - Коста-Рика 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 13 Решфорд, 2:0 - 76 Велбек
It's all over at Elland Road, and the #ThreeLions have signed off for the @FIFAWorldCup with a comfortable win.— England (@England) 7 июня 2018 г.
Well played, lads! 👊 pic.twitter.com/pk27Xm3Tdy
Португалія - Алжир 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 17 Гедеш, 2:0 - 37 Фернандеш, 3:0 - 55 Гедеш
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