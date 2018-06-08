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08.06.2018  09:23

Реал може запросити тренера Челсі

Антоніо Конте

Головний тренер Челсі Антоніо Конте може очолити Реал.

48-річний італійський фахівець є головним претендентом на вакантний після відходу Зінедіна Зідана пост.

Після невдалої спроби домовитися з тренером Тоттенгема Маурісіо Почеттіно керівництво мадридців зупинилося на кандидатурі Конте.

У Конте діючий до літа 2019 роки контракт з Челсі. Лондонці не хочуть платити йому неустойку (9 мільйонів фунтів) і не будуть перешкоджати переходу тренера в іншу команду.

За інформацією журналіста Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марція, Конте не отримував повідомлень про бажання Челсі попрощатися з ним і не має наміру робити перший крок в бік розриву контракту.

Крім того, Конте сумнівається в тому, що гравці Реала готові до його методів роботи, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Челсі найближчим часом звільнить головного тренера.

Також нещодавно було названо ще декількох кандидатів на місце Конте.





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