В Кальярі розповіли про потенційне підписання легенди Шахтаря

Даріо Срна

Кальярі веде переговори про підписання контракту з Даріо Срною.

Про це розповів спортивний директор клубу Марселло Карлі.

"Ведуться переговори зі Срною. Нам він сподобався, тепер вирішувати йому", - сказав Карлі.

"Срна - розумний хлопець, грав в Лізі чемпіонів. Його харизма може бути важлива в роздягальні, його прихід допоможе команді втримати найкращих футболістів в складі", - цитує спортивного директора

Раніше повідомлялося, що хорват також цікавий Інтеру.