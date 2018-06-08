Агент Че Че прибув на базу Динамо

Агента хавбека Палмейрас Че Че Ітхамар Сілва прибув на базу Динамо в Конча-Заспу.

Вчора повідомлялося, що Че Че вилетів до Києва для медогляду в Динамо. Пізніше сам футболіст публікував в соцмережах фотографії з Києва.

8-го червня Ітхамар Сілва виклав в мережу відео з бази київського клубу.

Раніше повідомлялося, що угода з 25-річним бразильцем буде розрахована на 5 років.

Як відомо, Чемпіон детально розповів про новачка киян.