Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
452 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 10:15
Агент Че Че прибув на базу Динамо
Агента хавбека Палмейрас Че Че Ітхамар Сілва прибув на базу Динамо в Конча-Заспу.
Вчора повідомлялося, що Че Че вилетів до Києва для медогляду в Динамо. Пізніше сам футболіст публікував в соцмережах фотографії з Києва.
8-го червня Ітхамар Сілва виклав в мережу відео з бази київського клубу.
Раніше повідомлялося, що угода з 25-річним бразильцем буде розрахована на 5 років.
Як відомо, Чемпіон детально розповів про новачка киян.
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