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08.06.2018  10:27

Екс-гравець Сталі виступатиме у Греції

Орест Кузик

23-річний вінгер Орест Кузик з наступного сезону буде виступати в Греції.

Яніна на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контратка з українцем терміном на три роки.

Нагадаємо, що попереднім клубом Кузика була Сталь.

Також повідомлялося, що Кузик може повернутися в Динамо.





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