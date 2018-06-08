Екс-гравець Сталі виступатиме у Греції

Орест Кузик

23-річний вінгер Орест Кузик з наступного сезону буде виступати в Греції.

Яніна на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контратка з українцем терміном на три роки.

Нагадаємо, що попереднім клубом Кузика була Сталь.

Також повідомлялося, що Кузик може повернутися в Динамо.