Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1065 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 11:39
Азеведо залишить Шахтар, проте продовжить грати в Україні
|Марсіо Азеведо
32-річний бразильський захисник Марсіо Азеведо не зміг закріпитися в ПАОКу і залишає грецький клуб.
Як повідомляє твіттер ПАОКа, захисник продовжить кар'єру в Україні, але не в Шахтарі.
Official | PAOK FC has released Brazilian fullback Marcio Azevedo. He will continue his career at a Ukrainian club but not Shakhtar Donetsk.— PAOK FC in English 🇬🇧 (@PAOKinEnglish) 4 червня 2018 р.
Good luck, Marcio!#paok #paokfc pic.twitter.com/545wAEj1vj
Нагадаємо, що контракт Азеведо з "Шахтарем" закінчується 30 червня, а потім він отримає статус вільного агента.
Відзначимо, що в Греції захисник провів лише 7 матчів і віддав одну гольову передачу.
Читай також
Останні публікації
08.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
07.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕОАргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
07.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОІсторія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій