Азеведо залишить Шахтар, проте продовжить грати в Україні

32-річний бразильський захисник Марсіо Азеведо не зміг закріпитися в ПАОКу і залишає грецький клуб.

Як повідомляє твіттер ПАОКа, захисник продовжить кар'єру в Україні, але не в Шахтарі.

Official | PAOK FC has released Brazilian fullback Marcio Azevedo. He will continue his career at a Ukrainian club but not Shakhtar Donetsk.

