Азеведо залишить Шахтар, проте продовжить грати в Україні

Марсіо Азеведо

32-річний бразильський захисник Марсіо Азеведо не зміг закріпитися в ПАОКу і залишає грецький клуб.

Як повідомляє твіттер ПАОКа, захисник продовжить кар'єру в Україні, але не в Шахтарі.

Official | PAOK FC has released Brazilian fullback Marcio Azevedo. He will continue his career at a Ukrainian club but not Shakhtar Donetsk.

Good luck, Marcio!#paok #paokfc pic.twitter.com/545wAEj1vj — PAOK FC in English 🇬🇧 (@PAOKinEnglish) 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, що контракт Азеведо з "Шахтарем" закінчується 30 червня, а потім він отримає статус вільного агента.

Відзначимо, що в Греції захисник провів лише 7 матчів і віддав одну гольову передачу.