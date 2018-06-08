Мілевський розповів, чого очікує від роботи з Марадоною

Артем Мілевський

Артем Мілевський не здивувався призначенню Дієго Марадони на посаду голови правління брестського Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Марадона? У моєму житті вже було стільки сенсацій, в тому числі, про мене, що призначення Марадони на посаду в нашому клубі мене не здивувало. У Білорусі його ще не було. Звичайно, чекаємо з нетерпінням і будемо раді знайомству", - сказав він.

"Чи буде він головним тренером Динамо-Брест? Не знаю, всі ці питання в компетенції наших босів. Чим він буде займатися в Динамо, поки не чув. Знаю тільки, що його приїзд до нас в Брест очікується після Чемпіонату Світу. Безумовно, це легенда світового футболу, і буде цікаво познайомитися з такою особистістю", - цитує Мілевського zbirna.com.

Раніше повідомлялося, що Мілевський забив красивий гол у першості Білорусі.