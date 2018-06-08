Двоє українців залишили Акжайик

Олександр Воловик

Акжайик відзаявив українських захисників Юрія Путраша і Олександра Воловика.

Також був виключений із заявки Адерінсола Есеола, який раніше перейшов в Кайрат, пише Sports.kz.

Гравці прийшли в команду, коли її очолював Володимир Мазяр, але український фахівець залишив Акжайик після того, як команду почали підозрювати в договірному матчі.

Продовжують за Акжайик виступати українці Андрій Ткачук, Сергій Басов і Ігор Худоб'як.