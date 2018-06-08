Воротар Зірки буде грати за Десну

Євген Паст

Екс-воротар Зірки Євген Паст став гравцем Десни.

Угода підписана на 2 роки, пише сайт клубу.

Паст вибрав 44-й ігровий номер.

30-річний голкіпер в поточному сезоні провів за Зірку 33 матчі, 11 з яких сухих, і пропустив 37 голів.

Раніше була інформація, що Десна отримала атестат для участі в УПЛ.