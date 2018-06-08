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08.06.2018  13:46

Екс-тренер Чорноморця працюватиме в Карпатах

ФК Карпати

Колишній помічник головного тренера Чорноморця Костянтина Фролова Роман Кожуховский підписав контракт з Карпатами.

Він буде асистентом головного тренера Олега Бойчишина, пише сайт левів.

"З Олегом Бойчишиним разом вчилися, отримували PRO-диплом. Ми знайомі вже близько трьох років. Звичайно, пропозиція надійшла від нього. Днями він подзвонив і запропонував приєднатися до його тренерського штабу", - розповів тренер.

Як відомо, раніше Карпати підтвердили трансфер Рібаса в Аргентину.

Також була інформація, що Карпати викуплять Карраскаля, щоб подорожче його продати.





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