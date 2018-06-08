Український тренер припинив співпрацю з БАТЕ

Олександр Грановський

Український фахівець Олександр Грановський покинув посаду асистента головного тренера чемпіона Білорусі борисовського БАТЕ.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Грановський і борисовський клуб припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

В БАТЕ тренер працював із січня, коли чемпіона Білорусі очолив екс-керманич Карпат і Чорноморця Олег Дулуб.

Як відомо, минулого тижня БАТЕ звільнив Дулуба через невдалі результати команди.