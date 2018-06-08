Сталь отримала трансферний бан від ФФУ

Кам'янська Сталь отримала заборону від Федерації футболу України на реєстрацію новачків.

Про це повідомив головний юрист Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів Юрій Юрченко у своєму Facebook.

Причиною цього нібито став борг перед оборонцем Миколою Іщенком.

Крім цього, Сталь винна кошти й деяким іншим екс-гравцям. Наприклад, захиснику Карабюкспора Антону Кравченку, який намагається добитися виплати зарплати в судах.

Раніше повідомлялося, що Сталь змінить назву і буде виступати в Першій лізі України.