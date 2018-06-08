Ще один українець працевлаштувався в Бельгії

Ігор Пластун

Захисник Лудогорця Ігор Пластун став гравцем Гента.

Про це повідомляє FootballHub.

27-річний українець обійшовся бельгійському клубу в 3 млн євро.

Останні 2 сезону Пластун грав за Лудогорець. У поточному сезоні захисник зіграв 42 матчі і забив 2 голи.

За Гент виступає українець Роман Яремчук.

Раніше повідомлялося, що Пластун з Лудогорцем вилетів з Кубка Болгарії.