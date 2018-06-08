Україна продовжить приймати великі футбольні фінали

Андрій Павелко

Президент ФФУ Андрій Павелко впевнений, що Україні під силу прийняти ще один великий футбольний захід.

"Ми бачимо можливість подачі заявки від України на проведення фіналу Ліги Європи та матчу за Суперкубок УЄФА. З ініціативи Президента України Петра Порошенка вже створено відповідний оргкомітет", - говорить Павелко.

"Обов'язково будемо претендувати на проведення цих поєдинків, причому це буде не тільки Київ - також будемо розглядати такі міста, як Харків, Львів, Одеса, Дніпро", - наголошує президент федерації.

"Це будуть заявки на роки починаючи з 2020-го, тому що місця проведення попередніх фіналів вже визначені", - цитує Павелка пресс-служба ФФУ.

Нагадуємо, що Павелко все ж таки зробив заяву щодо "нечистого" переходу Ярмоленка в Боруссію.

Раніше повідомлялося, що Павелко виступив проти трансляції матчів ЧС-2018 в Україні