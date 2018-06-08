Ще один новачок УПЛ отримав атестат на участь у чемпіонаті

Київський Арсенал отримав атестат на участь в УПЛ в наступному сезоні.

Раніше представник Атестаційного комітету ФФУ Сергій Задиран повідомив, що у них є зауваження по стадіону Арсенала.

"У Арсенала та ж сама картина. Вони заявили Баннікова. Але раптом щось зміниться, то вони можуть переїхати на ту ж Оболонь. Вони створювали проект, що будуть наводити порядок на стадіоні Колос у Борисполі", - цитує tribuna Задирана.

Нагадаємо, що раніше Арсенал та ФК Полтава отримали право виступати в Прем'єр лізі.