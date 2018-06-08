Агент Кузика: Динамо лише ім'я

Орест Кузик

Агент екс-форварда Сталі Ореста Кузика вважає, що українець зробив правильно, обравши Яніну, а не Челсі, Бенфіку або Спортинг.

Про це повідомив сам Михайло Метревелі.

"В останній день у нас на руках був папір зі Спортинга, але Кузик і ми вважаємо, що клуби такого калібру повинні купувати футболістів за великі гроші, а не брати безкоштовно", - говорить представник футболіста.

"Коли футболіст йде безкоштовно в такий клуб, його шанси грати в складі набагато нижче, ніж у тих за кого заплачені мільйони. А йти в клуб заради одного імені ... Орест вже був у Динамо", - написав Метревелі на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Кузик виступатиме в Греції.

Крім того, футболіст міг повернутися в київське Динамо.