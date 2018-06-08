Український фахівець може перебратися в Латвію

Віктор Скрипник

Колишній головний тренер бременського Вердера Віктор Скрипник може стати біля керма футбольного клубу Рига.

Про це повідомляє видання Sport24.

Відзначимо, що в даний момент Рига займає 5-те місце в чемпіонаті Латвії. У минулому сезоні столичний колектив отримав бронзові медалі місцевої першості.

Скрипник був наставником Вердера в період з 2014 по 2016 рік. До цього він працював тренером дублюючої команди музикантів, а також юнацьких колективів із Бремена.

Раніше Скрипник прокоментував трансфер Ярмоленка в дортмундську Боруссію.

Нагадаємо, що український тренер припинив співпрацю з БАТЕ.