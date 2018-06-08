Арена Львів може отримати назву продуктового супермаркета

Арена Львів

Арену Львів можуть перейменувати.

Про це повідомив екс-директор стадіону Євген Болкун.

"Комерційний відділ отримав завдання - знайти спонсора, щоб продати назву на певний період - рік, два, три. Ми вивчили досвід інших стадіонів, скільки це може коштувати, як це відбувається", - говорить колишній голова арени.

"Я думаю, що ми розробимо тендерні пропозиції і виставимо на конкурс. Це може бути холодокомбінат Лімо, це може бути мережа супермаркетів Ашан", - цитує Болкуна zaxid.net.

Раніше повідомлялося, що арену Львів можуть перейменувати на честь морозива.

Крім того, стало відомо, чи повернуться Карпати на Арену Львів.