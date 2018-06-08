У турнірі, який підкорився українцю в Англії, затвердили революційні зміни

Манчестер Сіті

У Кубку англійської Ліги з наступного сезону не буде додаткового часу.

Про це повідомляє BBC.

Тепер у разі нічиї команди будуть відразу ж пробивати серію пенальті за оновленою схемою ABBA.

Приводом для такого рішення стали статистичні дані. Згідно з отриманою інформацією, майже в 85% матчів Кубка Ліги переможця не можна було визначити в основний час, пише sportarena.

Раніше повідомлялося, що вперше у футболі була показана зелена картка.

Нагадаємо, українець Олександр Зінченко є володарем Кубку із Манчестер Сіті.