Експерти встановили причину смерті капітана Фіорентини

Давіде Асторі

Колишній захисник та капітан Фіорентини Давіде Асторі помер через прискорення роботи серця.

Про це повідомляє Corriere della Sera з посиланням на висновок експертів, призначених прокуратурою.

За інформацією джерела, експерти прийшли до висновку, що якби в момент смерті футболіст перебував в кімнаті не один і повідомив про своє самопочуття, його можна було б врятувати.

Раніше повідомлялося, що Асторі помер через уповільнення серцевого ритму.

Нагадаємо, Асторі був знайдений мертвим 4 березня в готелі міста Удіне, де Фіорентині належало провести матч чемпіонату Італії з місцевим Удінезе.