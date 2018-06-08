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318 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 18:40
Експерти встановили причину смерті капітана Фіорентини
|Давіде Асторі
Колишній захисник та капітан Фіорентини Давіде Асторі помер через прискорення роботи серця.
Про це повідомляє Corriere della Sera з посиланням на висновок експертів, призначених прокуратурою.
За інформацією джерела, експерти прийшли до висновку, що якби в момент смерті футболіст перебував в кімнаті не один і повідомив про своє самопочуття, його можна було б врятувати.
Раніше повідомлялося, що Асторі помер через уповільнення серцевого ритму.
Нагадаємо, Асторі був знайдений мертвим 4 березня в готелі міста Удіне, де Фіорентині належало провести матч чемпіонату Італії з місцевим Удінезе.
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