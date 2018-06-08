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515 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 19:55
Динамо підписало бразильського таланта
Бразильський півзахисник Че Че став гравцем київського Динамо.
Столичний клуб досяг угоди з бразильським Палмейрасом про трансфер 25-річного центрального півзахисника Че Че.
Контракт Че Че з Динамо розрахований на 5 років. Виступатиме ж бразилець під номером 6, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Новачок біло-синіх народився 30 серпня 1992 року в Сан-Паулу. Професійну кар'єру розпочав у 2011 році. Крім Палмейраса виступав за бразильські клуби Аудакс, Гуаратінгета, Понте Прета та Боа.
Нагадаємо, що екс-форвард київського Динамо може перейти в гранд китайської Суперліги.
Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться лідером Карпат.
Крім того, ми інформували, що потрібно знати про новачка Динамо.
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