Динамо підписало бразильського таланта





Бразильський півзахисник Че Че став гравцем київського Динамо.

Столичний клуб досяг угоди з бразильським Палмейрасом про трансфер 25-річного центрального півзахисника Че Че.

Контракт Че Че з Динамо розрахований на 5 років. Виступатиме ж бразилець під номером 6, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Новачок біло-синіх народився 30 серпня 1992 року в Сан-Паулу. Професійну кар'єру розпочав у 2011 році. Крім Палмейраса виступав за бразильські клуби Аудакс, Гуаратінгета, Понте Прета та Боа.

Нагадаємо, що екс-форвард київського Динамо може перейти в гранд китайської Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться лідером Карпат.

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