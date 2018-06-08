Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 19:20
Найближчим часом Ліверпуль оголосить про підписання багатомільйонного француза
Півзахисник Ліона Набіл Фекір успішно пройшов медичне обстеження в Ліверпулі.
Про підписання контракту з 24-річним півзахисником буде офіційно оголошено найближчим часом. Ліверпуль заплатить Ліону за Набіла Фекіра 55 млн євро плюс ще 5 млн французький клуб може отримати у вигляді бонусів, повідомив офіційний сайт мерсисайдців.
За п'ять сезонів у Ліоні Набіл провів 153 матчі у всіх турнірах і забив 57 м'ячів.
Раніше Ліверпуль підписав півзахисника Монако Фабіньо.
Крім того, красні шукають заміну Каріусу після його невдалої гри в Лізі чемпіонів.
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