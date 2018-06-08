Найближчим часом Ліверпуль оголосить про підписання багатомільйонного француза

Півзахисник Ліона Набіл Фекір успішно пройшов медичне обстеження в Ліверпулі.

Про підписання контракту з 24-річним півзахисником буде офіційно оголошено найближчим часом. Ліверпуль заплатить Ліону за Набіла Фекіра 55 млн євро плюс ще 5 млн французький клуб може отримати у вигляді бонусів, повідомив офіційний сайт мерсисайдців.

За п'ять сезонів у Ліоні Набіл провів 153 матчі у всіх турнірах і забив 57 м'ячів.

Раніше Ліверпуль підписав півзахисника Монако Фабіньо.

Крім того, красні шукають заміну Каріусу після його невдалої гри в Лізі чемпіонів.