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08.06.2018  19:20

Найближчим часом Ліверпуль оголосить про підписання багатомільйонного француза

 

Півзахисник Ліона Набіл Фекір успішно пройшов медичне обстеження в Ліверпулі.

Про підписання контракту з 24-річним півзахисником буде офіційно оголошено найближчим часом. Ліверпуль заплатить Ліону за Набіла Фекіра 55 млн євро плюс ще 5 млн французький клуб може отримати у вигляді бонусів, повідомив офіційний сайт мерсисайдців.

За п'ять сезонів у Ліоні Набіл провів 153 матчі у всіх турнірах і забив 57 м'ячів.

Раніше Ліверпуль підписав півзахисника Монако Фабіньо.

Крім того, красні шукають заміну Каріусу після його невдалої гри в Лізі чемпіонів.





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