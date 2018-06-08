Стало відомо як буде називатися Сталь з наступного сезону

ФК Сталь

Каменська Сталь, яка вилетіла з Прем'єр-ліги в минулому сезоні, буде називатися Фенікс Буча.

Про це повідомляє dynamomania.

Буча - це невелике місто в Київській області, куди сталевари перебралися ще в минулому сезоні.

Нагадуємо, кам'янська Сталь отримала заборону від Федерації футболу України на реєстрацію новачківї.

Крім того, колишній гравець Сталі продовжить кар'єру в грецькому чемпіонаті.