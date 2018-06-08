Відомий російський тренер: Мій найгірший матч - гра з Україною, коли Філімонов закинув м'яч у свої ворота

Олєг Романцев

Матч між Україною та Росією у відборі до Євро-2000 став найгіршим для колишнього головного тренера російської збірної Олєга Романцева.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю виданню Goal.com.

"Найгірший матч - коли Філімонов закинув м'яч у свої ворота, 1: 1 з Україною у відборі до Євро-2000. Ми повинні були вийти до фінальної частини, адже перед цим обіграли чемпіонів світу французів. Але Філімонов в кінцівці закинув м'яч у свої ворота, ми зіграли 1: 1, зайняли лише третє місце і не вийшли з групи", - наводить слова Романцева xsport.

Збірна Росії на даний момент займає 70-е місце в рейтингу FIFA. Це найгірший показник в історії збірної.

Нагадаємо, Росія не змогла перемогти Туреччину в останньому матчі перед чемпіонатом світу.

Раніше росіяни поступилися австрійцям.