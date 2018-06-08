Відомий російський тренер: Мій найгірший матч - гра з Україною, коли Філімонов закинув м'яч у свої ворота
|Олєг Романцев
Матч між Україною та Росією у відборі до Євро-2000 став найгіршим для колишнього головного тренера російської збірної Олєга Романцева.
Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю виданню Goal.com.
"Найгірший матч - коли Філімонов закинув м'яч у свої ворота, 1: 1 з Україною у відборі до Євро-2000. Ми повинні були вийти до фінальної частини, адже перед цим обіграли чемпіонів світу французів. Але Філімонов в кінцівці закинув м'яч у свої ворота, ми зіграли 1: 1, зайняли лише третє місце і не вийшли з групи", - наводить слова Романцева xsport.
Збірна Росії на даний момент займає 70-е місце в рейтингу FIFA. Це найгірший показник в історії збірної.
Нагадаємо, Росія не змогла перемогти Туреччину в останньому матчі перед чемпіонатом світу.
Раніше росіяни поступилися австрійцям.
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
ЧС-2018
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕОАргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій