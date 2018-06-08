Ювентус підписав спадкоємця Буффона

Маттіа Перін

Екс-воротар Дженоа Маттіа Перін став гравцем туринського Ювентуса.

Перін підписав чотирирічний контракт до 30 червня 2022 року.

За 25-річного воротаря Ювентус заплатить Дженоа 12 млн євро декількома виплатами протягом 3-ох років. З урахуванням бонусів сума може збільшитися до 15 млн, повідомляє офіційний сайт Юве.

Нагадаємо, що влітку до Ювентуса приєднається Емре Джан.

Раніше було названо зарплату Буффона в ПСЖ.