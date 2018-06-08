Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 21:20
Ювентус підписав спадкоємця Буффона
|Маттіа Перін
Екс-воротар Дженоа Маттіа Перін став гравцем туринського Ювентуса.
Перін підписав чотирирічний контракт до 30 червня 2022 року.
За 25-річного воротаря Ювентус заплатить Дженоа 12 млн євро декількома виплатами протягом 3-ох років. З урахуванням бонусів сума може збільшитися до 15 млн, повідомляє офіційний сайт Юве.
Нагадаємо, що влітку до Ювентуса приєднається Емре Джан.
Раніше було названо зарплату Буффона в ПСЖ.
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