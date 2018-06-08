Хорватія у важкому матчі здобула перемогу над Сенегалом
Збірна Хорватії здобула перемогу над Сенегалом.
Хорватія пропустила першою - екс-динамівець Віда в центрі оборони прогавив Сарра і дав йому забити.Збірна Хорватії перед ЧС-2018 провела непростий спаринг із Сенегалом. Африканці були налаштовані по-бойовому і навіть отримали п'ять попереджень.
Але потім картаті відігралися і навіть вийшли вперед - Перішич забив зі штрафного завдяки рикошету, а Крамаріч успішно зіграв на добиванні після свого ж удару.
2:1 - вольова перемога хорватів.
🇭🇷🆚🇸🇳#Croatia comeback against @FootballSenegal before the departure to the @FIFAWorldCup in Russia! Congratulations!#BeProud #Family #WorldCup #CROSEN #Vatreni🔥 pic.twitter.com/fkmETbf3JA— HNS | CFF (@HNS_CFF) 8 июня 2018 г.
Товариські матчі
8 червня
Хорватія - Сенегал 2:1
Голи: 0:1 - 48 Сарр, 1:1 - 63 Перішич, 2:1 - 78 Крамаріч
Нагадаємо, 7 червня Англія перемогла Коста-Рику, а Португалія знищила Алжир у товариських матчах.
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