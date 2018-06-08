Хорватія у важкому матчі здобула перемогу над Сенегалом

Збірна Хорватії здобула перемогу над Сенегалом.

Хорватія пропустила першою - екс-динамівець Віда в центрі оборони прогавив Сарра і дав йому забити.Збірна Хорватії перед ЧС-2018 провела непростий спаринг із Сенегалом. Африканці були налаштовані по-бойовому і навіть отримали п'ять попереджень.

Але потім картаті відігралися і навіть вийшли вперед - Перішич забив зі штрафного завдяки рикошету, а Крамаріч успішно зіграв на добиванні після свого ж удару.

2:1 - вольова перемога хорватів.

Товариські матчі

8 червня

Хорватія - Сенегал 2:1

Голи: 0:1 - 48 Сарр, 1:1 - 63 Перішич, 2:1 - 78 Крамаріч

Нагадаємо, 7 червня Англія перемогла Коста-Рику, а Португалія знищила Алжир у товариських матчах.