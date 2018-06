Рома представила новачка на рівні команд із української Другої ліги. ФОТО

Римська Рома підписала півзахисника Аталанти Бріана Крістанте

Гравець переїхав до Риму на правах оренди з обов'язковим викупом в червні 2019 року.

Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, ще десять Аталанта може отримати можливими бонусами, повідомляє офіційний сайт вовків.

Ось тільки оголосила Рома про підписання вельми дивним чином - на фотографію Бріана в формі Аталанти прифотошопили футболку Роми, навіть не намагаючись підігнати її за розміром і формою.

OFFICIAL 📑 Bryan Cristante is an #ASRoma player!



The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! ✍️🤝🐺 pic.twitter.com/VvH6OtRhhB