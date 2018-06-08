Рома представила новачка на рівні команд із української Другої ліги. ФОТО
|Бріан Крістанте/AS ROMA
Римська Рома підписала півзахисника Аталанти Бріана Крістанте
Гравець переїхав до Риму на правах оренди з обов'язковим викупом в червні 2019 року.
Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, ще десять Аталанта може отримати можливими бонусами, повідомляє офіційний сайт вовків.
Ось тільки оголосила Рома про підписання вельми дивним чином - на фотографію Бріана в формі Аталанти прифотошопили футболку Роми, навіть не намагаючись підігнати її за розміром і формою.
OFFICIAL 📑 Bryan Cristante is an #ASRoma player!— AS Roma English (@ASRomaEN) 8 июня 2018 г.
The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! ✍️🤝🐺 pic.twitter.com/VvH6OtRhhB
Нагадуємо, що півзхисник Ліверпуля в наступному сезоні допоможе Юве обійти Рому в боротьбі за скудетто.
Крім того, Рома отримала смішне покарання за прапор "ДНР" на грі з Шахтарем.
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